El mensaje que Tom DeLonge le escribió a Matt Skiba, tras su regreso a Blink-182

Una de las grandes sorpresas para los amantes del punk en este año, fue el regreso de Tom DeLonge a la icónica banda Blink-182, la cual marcó la infancia y adolescencia de varias generaciones en el mundo.

El regreso del vocalista y cofundador de la agrupación californiana, tras más de 7 años de ausencia, se realizó en el marco del anuncio de una gira por varios países del mundo y un nuevo álbum.

En Colombia estará en marzo de 2023, dentro de la programación del Festival Estéreo Picnic que se llevará a cabo el 23,24,25 y 26 de marzo, en el campo de golf Briceño 18.

La noticia, por supuesto, emocionó a millones de seguidores que esperaban con ansias este reencuentro entre Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge.

Cuando DeLonge abandonó la agrupación musical, Blink-182 continuó deleitando a sus fanáticos con música, por lo cual, el guitarrista Matt Skiba entró en remplazo de Tom. Ahora, con el regreso de DeLonge a la banda, se especula que Matt dará un paso al costado para dedicarle más tiempo a su banda original.

El mensaje que le envió DeLonge a Matt

Tras el regreso de Tom a una de las bandas que marcó el género del punk en el mundo, el guitarrista le envió un mensaje de admiración y agradecimiento, a quien por más de siete años ocupó su lugar.

Aunque el guitarrista le envió el mensaje en privado, decidió hacerlo público para demostrar a sus seguidores lo agradecido que estaba con Matt por “mantener la banda viva”.

“Quería tomarme un minuto para darte las gracias por todo lo que has hecho para mantener la banda viva y próspera en mi ausencia. Creo que tienes un enorme talento (hasta hoy me encanta escuchar a tu banda). Siempre has sido muy amable conmigo, no sólo en la prensa, sino también con los demás. Lo he notado de verdad. Las emociones entre los tres de Blink siempre han sido complicadas, pero el cáncer de Mark realmente puso las cosas en perspectiva. Pero para ser honesto, la banda ni siquiera estaría aquí hoy si no fuera por tu capacidad para saltar y salvar el día. Así que, de mi corazón al tuyo, gracias por ser miembro de nuestra banda”, se lee en el mensaje.