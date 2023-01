Luto en el Rock: Murió Jeff Beck, el legendario guitarrista británico

El músico británico Jeff Beck, considerado uno de los más grandes guitarristas de la historia del rock, murió este martes a los 78 años, según informó hoy, miércoles, su familia.

Ganador del premio Grammy en múltiples ocasiones, Beck era miembro del Salón de la Fama del Rock por partida doble, por su carrera en solitario y como miembro del grupo Yardbirds.

Su familia pidió en la misma nota «privacidad» para poder «procesar esta tremenda pérdida».

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv

— Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023