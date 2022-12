Monsters Of Rock: Kiss y Scorpions encabezan el festival que llega a Colombia

Archivado en: • •

Monsters Of Rock llega a Colombia el próximo 15 de abril de 2023 y se realizará en el 2023. En total, serán cinco artistas que se presentarán en el estadio El Campín. Tendremos el adiós definitivo de Kiss y también los acompañarán Scorpions, Helloween, Deep Purple y Saxon.

Pensamos que Kiss había sellado su último concierto en Colombia este año. Sin embargo, todos los fanáticos tendrán la oportunidad de cantar en vivo ‘I was made for lovin’ you’, ‘Rock and Roll all nite’ y ‘Beth’, entre otras.

Scorpions estará en Colombia con su álbum Believer. Helloween estará con su alineación soñada y más poder que nunca. También, Deep Purple volverá a Colombia y Saxon, harán cumplir su propia premisa y asegurarse de que las bandas sigan sonando.

Este festival estará cargado de todo el poder con bandas que son unos gigantes a nivel internacional y leyendas del heavy rock. Este es un evento que los fanáticos no se podrán perder.

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para los clientes bancos Aval desde el viernes 16 de diciembre hasta el lunes 19 o hasta que se agoten las existencias.