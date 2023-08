Los one-Hit wonder que cumplen 20 años, ¿los recueda?

En la historia de la música hemos conocido a varios artistas que lograron romperla con un tema, posicionando su canción en los primeros puestos de las listas de varios países, y, luego de aquel furor, desaparecieron del panorama. A pesar de haber sido históricas y, aún hoy en día, seguir siendo recordadas, los artistas detrás de estas composiciones no corrieron con la misma suerte y, después de llegar una vez a la cima, cayeron en el olvido. A este fenómeno musical se le conoce como one-hit wonder y hace referencia a los cantantes o grupos musicales que solo lograron un éxito en toda su carrera. También se les conoce como ‘Flores de un día’, pues, gracias a sus canciones, solo son populares durante un tiempo determinado, como estas plantas que su floración dura 24 horas y después se pierden entre los demás tallos. Muchos de estos temas siguen en el recuerdo de una generación que se los disfrutó a pesar de que sus artistas no fueran tan famosos. Los invitamos a poner a prueba su memoria y activar los ‘old memories’ con estas 5 one-hit wonder que fueron todo un éxito hace 20 años, ¿de cuáles se acuerda? Leer más: Estos son los álbumes de rock que cumplen 30 años este 2023: ya estamos viejos, banda One-Hit Wonder Rockeros del 2003 Le presentamos los mejores 5 One-Hit Wonder del 2003: 1. The Boys of Summer de The Ataris Esta canción fue escrita originalmente por Don Henley en 1984. Con una versión un poco más suave, Henley logró romper varios récords, incluso llegó al quinto puesto en la lista de Billboard Hot 100. En 2003, la banda de Indiana lanzó un cover con unos ritmos mucho más marcados de la guitarra y la batería, lo que la volvió a colocar en la cima. Leer más: Las historias detrás del nombre de algunas bandas de Rock The Ataris reemplazó la referencia de “El sencillo alcanzó el segundo puesto en la lista de Billboard Modern Rock. En su versión,reemplazó la referencia de “ Deadhead sticker”, por “ Black Flag sticker”, para hacerle honor a la banda de punk rock de 1980. 2. I hate everything about you de Three Days Grace Este sencillo de la banda canadiense fue lanzado el 14 de julio de 2003. Entró en ‘Mainstream Rock Tracks’, posicionándose en el cuarto lugar, y estuvo en el segundo puesto en ‘Modern Rock Tracks’.

3. Stacy’s Mom de Fountains of Wayne

La canción fue escrita por el bajista de la banda, Adam Schlesinger, y el vocalista, Chris Collingwood. La letra se inspiró en un amigo de Schlesinger, quien una vez le confesó al bajista que sentía atracción por la abuela de Schlesinger. El sencillo recibió la certificación de oro de Recording Industry Association of America, por haber vendido más de 500,000 copias.

4. Just Because de Jane's Addiction

4. Just Because de Jane’s Addiction

La banda solo ha tenido una única aparición en ‘Modern Rock Tracks’ y fue gracias a su canción ‘Just Because’, que alcanzó el tercer puesto en la lista. También entraron a los ‘Mainstream Rock Tracks’ y la lista de singles en Reino Unido. En esta última, estuvieron en el puesto 14.

5. I Believe In A Thing Called Love de The Darkness

Aunque muchos debaten sobre si esta canción realmente es un one-hit wonder, la verdad es que esta canción logró una fama que la banda no ha logrado superar ni siquiera acercarse. ‘I Believe In A Thing Called Love’ fue el tercer sencillo del álbum ‘Permission to Land’, lanzado en septiembre del 2003. Tres años más tarde, la banda se separó y pasó un tiempo sin tocar, hasta que, en 2011, se reencontraron y desde entonces, no han parado de hacer su música rebelde. Cerca a cumplir los 20 años de lanzamiento, aquí recordamos los cambios que vivió su vocalista desde el estreno de la canción.



Otros ‘Old Memories’ de comienzos del siglo

Este año estuvo lleno de importantes momentos musicales. Se estrenaron éxitos como «Bring Me to Life’ de Evanescence, ‘I am The Highway de Audioslave o ‘Go with the flow’ de Queens of the Stone Age, banda que posiblemente regresará a Colombia muy pronto.

En 2003, regresó Metallica con su álbum ’St. Anger’, después de que su vocalista tuviese que entrar a rehabilitación por alcoholismo. Definitivamente, fue un año que solo los verdaderos fanáticos saben admirar.