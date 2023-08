‘I believe in a thing called love’ cumple 20 años y así luce su cantante ahora

The Darkness fue una banda británica que tocó el cielo y prometió ser un gran récord en el mundo en los 2000’s. Sus pantalones apretados y sus voces agudas encantaban, además de colocar un nuevo toque con su mezcla de hard rock y glam rock, incluyendo algunos detalles de blues-rock, rock progresivo y rock clásico.

Uno de los temas que más pegaron de esta banda fue ‘I believe in a thing called love’, el tercer sencillo del álbum ‘Permission to Land’. El éxito fue tal, que alcanzó al segundo puesto de los más escuchados en todo Reino Unido, aunque no se quedó solo a nivel local, estuvo entre los 10 del momento en Irlanda, Nueva Zelanda y Suecia, así como también llegó a la lista ‘Billboard Modern Rock Tracks’ en los Estados Unidos.

Cuatro de los integrantes estuvieron involucrados en la composición de la canción: Frankie Poullain, quien tocaba el bajo; el baterista, Ed Graham; el guitarrista, Dan Hawkins; y su hermano y cantante de la banda, Justin Hawkins.

Esta canción fue lanzada el 22 de septiembre del 2003 y tras 20 años de su lanzamiento, le mostramos cómo está el hombre que se robaba la atención de los vídeos musicales y un poco más de lo que pasó después de este gran éxito.

Todo lo que sube, ¿tiene que bajar?

Lastimosamente, la historia de The Darkness no duró mucho en un principio. Sus actuaciones tocaron un estrellato que, en palabras de sus integrantes, fue descontrolado y no supieron manejarlo. «Nosotros fundamos The Darkness por rebeldía. A nadie le importaba lo que hacíamos, entonces hacíamos lo que quisiéramos, pero llegó un momento en que todo cambió. Todo se hizo más grande, así que todo cambió de color», explicó el cantante, Justin Hawkins, a Rockfm.com.

Uno de los personajes que más resaltó por su descontrol fue justamente Justin, quien admitió que su pasó por la banda estuvo lleno de excesos y desorden, lo que ocasionó rupturas sociales y emociones que lo llevaron a internarse en una clínica psiquiátrica por depresión y separarse de la banda.

«Estaba nervioso y eso afectó todos los aspectos de mi vida, incluso la relación con mi hermano. Cuando entré a recuperación, tuve que dejar The Darkness. Después de eso, dejé de hablar con mi hermano por cerca de dos años«, señaló el artista en un texto que hizo para The Guardian.

Sin embargo, cuando muchos creyeron que ellos iban a pasar a la lista de las bandas que lo tuvieron todo, pero por necios los perdieron, se volvieron a reunir para sacar temas como ‘Open Fire’, ‘Rock and Roll Deserves to Die’ y la increíble ‘Solid Gold’. Desde entonces, y contra todo pronóstico, la banda salió adelante y hoy en día siguen siendo unos viejos y locos británicos del rock.

¿Cómo se ve actualmente Justin Hawkins?

Después de haber tenido una adicción a la droga, llegando a gastar 220.000 euros en cocaína, y haber enfrentado un duro momento emocional y mental por todo los excesos que tuvo en su vida, logró salir adelante. Aunque pocos lo creían posible, el hombre regresó con su talento para demostrar que todavía le faltaba camino por andar y su impacto fue tan grande que logró colocar su imagen en el museo de Madame Tussauds en Londres.

Este es Justin Hawkins cuando a penas se estaba conformando la banda:

Este es Hawkins durante la separación de la banda:

Así luce actualmente Justin Hawkins:

El cantante pasó por Band Aid 20, Hot Leg e, incluso, sacó su propio álbum solista que tuvo de título ‘British Whale’. Hasta que llegó el 2011, entonces se reencontró con sus compañeros y su hermano, y desde entonces siguen juntos a pesar de las tormentas. En la entrevista que tuvo con Rockfm.com, Justin dijo que: «la comunicación es mucho mejor, hay menos rencores, rumia, malhumores. Quizá es por la edad, pero creo que es una cuestión de no tropezarse con la misma piedra».