Los memes que dejaron los Grammy 2023: Ben Affleck protagonizó el mejor

La premiación más importante en la industria de la música se celebró este 5 de febrero con la edición número 65 de los Premios Grammy 2023, en donde se reconocieron a los artistas que más sobresalieron en el último año con sus trabajos musicales.

Como era de esperarse, la ceremonia estuvo llena de talento musical, excéntricos y glamurosos looks y, por supuesto, uno que otro acontecimiento que llamó la atención de los televidentes como la llegada tarde de Beyoncé a la gala y la cara de aburrimiento de Ben Affleck, quien estaba acompañando a su esposa Jennifer López.

Más allá del cubrimiento digital que tuvo la importante gala, el hito que marcó Beyoncé al convertirse en la primera mujer con más nominaciones en la historia de los Grammy, con un total de 88 y las presentaciones musicales de importantes artistas en el escenario de la alfombra roja, los memes y reacciones en redes sociales ocuparon un lugar importante durante la celebración, pues los internautas no perdonaron cualquier mínimo detalle para hacer de ello una imagen graciosa.

Entre los acontecimientos que más llamaron la atención de los televidentes estuvo el monólogo de apertura del presentador y comediante Trevor Noah, Beyoncé llegando tarde a la premiación, la histórica presentación musical en honor al hiphop y la evidente actitud de aburrimiento e incomodidad de Ben Affleck, eventos que fueron inspiración para crear divertidos y creativos memes en redes sociales.

