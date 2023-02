Grammy 2023: estos son los artistas premiados en las categorías de Rock

Archivado en: •

Este 5 de febrero se llevó a cabo la premiación de lo mejor de la industria musical en el mundo incluyendo todos los géneros, nacionalidades e idiomas, pues los Premios Grammy 2023 llegaron con su edición 65 para reconocer a los artistas que más se destacaron durante el último año.

Desde noviembre del año pasado, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación dio a conocer los nombres de los nominados a las 91 categorías para esta entrega de los Grammy 2023 en donde se premiaron las mejores producciones musicales que fueron lanzadas entre octubre del 2021 y septiembre del 2022.

Durante la noche, Rosalía, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Beyoncé (que ya se convirtió en la artista más galardonada en esta ceremonia), Harry Styles, Lizzo, Ozzy Osbourne y más fueron algunos de los artistas que se llevaron una o más estatuillas a casa en esta importante premiación.

Aquí la lista de los ganadores en las categorías de rock

Mejor álbum de rock

Ozzy Osbourne – Patient No 9

The Black Keys – Dropout Boogie

Elvis Costello & The Imposters – The Boy Named If

Idles – Crawler

Machine Gun Kelly – Mainstream Sellout

Spoon – Lucifer On The Sofa

Mejor interpretación de rock

Brandi Carlile – Broken Horses

Bryan Adams – So Happy It Hurts

Beck – Old Man

Black Keys – Wild Child

Idles – Crawl!

Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck – Patient No 9

Turnstile – Holiday

Mejor canción de rock

Brandi Carlile – Broken Horses

Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck – Patient Number 9

Red Hot Chili Peppers – Black Summer

Turnstile – Blackout

The War on Drugs – Harmonia’s Dream

Mejor álbum latin rock/alternativo

Rosalía – Motomami

Cimafunk – El Alimento

Fito Paez – Los Años Salvajes

Gaby Moreno – Alegoría

Jorge Drexler – Tinta y Tiempo

Mon Laferte – 1940 Carmen

Mejor Interpretación de metal

Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi – Degradation Rules

Ghost – Call Me Little Sunshine

Megadeth – We’ll Be Back

Muse – Kill or Be Killed

Turnstile – Blackout

Nirvana recibió Premio Especial al Mérito

Durante la ceremonia previa que se lleva a cabo antes del evento de premiación de los Grammy 2023, en donde la Academia de la Grabación honra a los grandes artistas en la industria de la música con lo Premios Especiales al Mérito 2023, Nirvana recibió un gran reconocimiento por su importante aporte en la industria.

La recordada agrupación estadounidense recibió el honorable reconocimiento a Lifetime Achievement Award por su especial mérito realizado en la música en la que hicieron grandes y creativas contribuciones a la industria.