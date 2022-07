Ben Affleck regresará como Batman en Aquaman 2

¡Es oficial! Ben Affleck estará de vuelta como Batman en ‘Aquaman y The Lost Kingdom’.

Jason Momoa, que regresará como Arthur Curry, el superhéroe marinero conocido como Aquaman, reveló que no será el único miembro de la Liga de la Justicia que aparecerá en la película.

Por medio de su cuenta de Instagram, el actor comaprtió una imagen junto a Affleck con el mensaje: “Bruce y Arthur REUNIDOS. te amo y te extraño las giras de estudio de Ben WB acaban de explorar el backlot bien. Se vienen grandes cosas en AQUAMAN 2”.

“Tuve una experiencia realmente mala en Justice League por muchas razones diferentes”, dijo Affleck. “Sin culpar a nadie, pasaron muchas cosas. Pero realmente lo que era es que yo no era feliz. No me gustaba estar allí. No pensé que fuera interesante. Y luego sucedieron algunas cosas realmente horribles, cosas horribles. Pero, fue entonces cuando pensé, no voy a hacer eso nunca más”, reveló en una ocasión el actor, que volverá a darle vida al icónico personaje.

El regreso de Affleck como Batman en ‘Aquaman 2’ es una gran sorpresa, especialmente después de que dejó de protagonizar y dirigir su propia versión de The Batman.