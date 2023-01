Los mejores memes que dejó la celebración de Año Nuevo 2023 en redes sociales

Archivado en: • •

El planeta entero le dio la bienvenida al Año Nuevo y la celebración en los hogares de todas las familias en los diferentes países del mundo no faltó. Comida, música, baile y uno que otro trago hicieron parte de la fiesta para despedir el 2022 y recibir el 2023 con la mejor energía.

Colombia, uno de los países más fiesteros, no se podía quedar atrás, pues está entre los países que más celebraciones y costumbres tiene para Año Nuevo, desde quemar el llamado muñeco de ‘Año Viejo’ hasta estrenar la famosa ‘pinta del 31’.

Asimismo, las fiestas hasta la madrugada, las 12 uvas, el ‘calzón amarillo’, darle la vuelta a la manzana con una maleta, comer pavo relleno y el asado o sancocho el 1 de enero para el ‘desenguayabe’ han sido las costumbres y tradiciones más usadas por los colombianos en las diferentes ciudades.

Por otro lado, los memes ha sido algo que siempre ha acompañado los principales hechos históricos que se hacen tendencia en redes sociales, por lo cual, el Año Nuevo no fue la excepción y los usuarios no dejaron de compartir divertidas imágenes para despedir un año que para unos fue bueno y para otros, no tanto.

Los mejores memes de Año Nuevo

Todos en la madrugada del año nuevo / Yo pic.twitter.com/5uaeORmkWz — – ̗̀Viralizando Ando ̖́- (@ViralizandoAndo) January 1, 2023

outfit de año nuevo check 😌 pic.twitter.com/yztxuLeTF0 — baron nashe (de vacaciones 🌊) (@soybaronnashor) December 31, 2022

Mi familia viéndome abajo de la mesa el 31 de diciembre: pic.twitter.com/iFRq0i1j94 — Instagram ❁ (@MadeInInstagram) December 30, 2022

como que 31 de diciembre pic.twitter.com/Lpz0U0sg2p — rata porro 2 (@Army24___) December 31, 2022

Tú y yo viendo las estrellas en año nuevo, no sé piensalo mailob. pic.twitter.com/Y7wEr8zCm9 — Corridos & Bandas (@CorridosYBandas) December 31, 2022