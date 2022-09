Noel Gallagher amenaza a quien versione ‘Live Forever’ de Oasis en reggae

Archivado en: • •

Durante una entrevista con Daily Star, el músico británico Noel Gallagher advirtió que habrá problemas si encuentra a alguien reversionando ‘Live Forever’, una de las canciones más exitosas de Oasis, en reggae.

“No tienen que pedir permiso para versionar las canciones si no están cambiando los arreglos. Si se hacen versiones de reggae, entonces es de buena educación pedirlo. Si alguna vez me entero de que hay versiones reggae de ‘Live Forever’ por ahí, habrá problemas”, aseguró el músico de 54 años que al parecer no es consiente que Internet está lleno de versiones reggae de sus más icónicas canciones como ‘Wonderwall’.

El guitarrista, cantante y compositor reveló recientemente que quiere realizar un proyecto musical en el que quiere dar su propio giro a clásicos de la talla de The Smiths y Burt Bacharach.