Noel Gallagher sobre Sum 41: “Son la banda más m*erda de todos los tiempos”

Para nadie es un secreto que Noel Gallagher no tiene pelos en la lengua a la hora de criticar a otros artistas, incluido su hermano Liam.

Agrupaciones y artistas como Arctic Monkeys, Coldplay y Harry Styles han sido criticados por el británico, sin embargo, recientemente una nueva banda ha entrado en la ‘lista negra’ del ex Oasis.

Durante una conversación con Far Out, el guitarrista y cantante reveló cuál es para él la banda de punk rock más “espantosa” de la historia.

“¿Alguna vez has mirado al cielo y has pensado: me alegro de estar vivo? Después de escuchar a Sum 41, pensé que estaba vivo para escuchar a la banda más m*erda de todos los tiempos, lo cual es bastante importante si lo piensas. De todas las bandas que han pasado antes y de todas las que pasarán en el futuro, yo estaba por aquí cuando estaba lo peor”, reveló Noel, una declaración que no ha caído bien a los fans de la banda y a otras personas que crecieron con su música.