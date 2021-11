¿Oasis igual a The Beatles? Noel Gallagher habla sobre las comparaciones entre las bandas

Aunque cada vez son menos las ilusiones de ver una reunión de Oasis, la banda sigue siendo noticia gracias a los hermanos Gallagher, quienes siempre dan de qué hablar gracias a sus polémicas opiniones.

En esta oportunidad Noel habló sobre las referencias que hacían los fanáticos de Oasis cuando nació la banda, a quienes compararon con The Beatles. las declaraciones del mayor de los Gallagher llegaron en la antesala de The Beatles: Get Back, la proyección del cuarteto de Liverpool que llegará a Diney+.

Las humildes opiniones de Noel quedaron expuestas en la proyección, asegurando que las comparaciones entre ambas agrupaciones no le gustaban, básicamente porque no eran “tan buenos como ellos”. A sus declaraciones sumó “Significan todo para mí. Definitivamente, tienen las mejores melodías, sin duda. En mi colección de discos, tienen las mejores canciones con diferencia”.

Para Noel, The Beatles es una fuente de inspiración que sirve como primeros escalones para todo aquel que haga música.

“Influyeron en todos los demás, que influyeron en todos los que iban y venían. Su influencia es absoluta. No conozco a nadie tocando la guitarra o escribiendo canciones que no citarían a los Beatles como una influencia».