La jugadora de hockey que enciende las redes con sensual contenido para adultos

Archivado en: •

En la actualidad, es frecuente escuchar que diferentes personalidades han dejado sus profesiones de lado para dedicarse a crear contenido exclusivo en OnlyFans, pues la plataforma ha demostrado ser muy lucrativa. Este fue el caso de una jugadora profesional de hockey que abandonó el deporte para ganar millones de seguidores con su belleza.

Se trata de Mikayla Demaiter, una canadiense de 22 años que durante más de dos años fue la portera de los Bluewater Hawks en la Liga Provincial de Hockey Femenino, sin embargo, durante la pandemia incursionó en la plataforma de OnlyFans.

Le puede interesar: Famosa gamer mexicana derritió las redes con atrevido atuendo navideño

La joven le sacó provechó a su belleza y escultural figura y ahora es una de las mujeres más exitosas en la plataforma de contenido para adultos. Además, Demaiter también cuenta con una página web oficial en donde sube contenido subido de tono luciendo diminutas prendas y ropa interior.

“La estrella de hockey más sexy del mundo”

Su éxito en la plataforma ha sido tal que sus seguidores le tienen el apodo de ‘la estrella de hockey más sexy del mundo’, pues la joven suele compartir sensuales fotografías en las que presume su figura mientras luce su uniforme deportivo.

En Instagram, donde suma más de 1.6 millones de seguidores, la deportista también suele compartir sensuales fotografías con las que se ha ganado la admiración de sus seguidores quienes se rinden ante su espectacular belleza.

Sus ojos claros, cabello castaño claro, enormes atributos y pequeña cintura la han catalogado como una de las mujeres más bellas de OnlyFans, en donde una suscripción mensual está en 15 dólares, cerca de 70 mil pesos colombianos.

Mire también: “Pareces una diosa”: Esperanza Gómez retó la censura en redes con sensual video desnuda

Las ganancias y éxito de la modelo en dicha plataforma han sido tal que decidió dejar de lado su carrera como deportista para dedicarse completamente al contenido para adultos.

«Es hora de decir adiós al hockey sobre hielo. Es hora de pasar la página y pasar al siguiente capítulo de mi vida, por primera vez no será mi foco número uno. Estoy ilusionada con el futuro porque todo lo que me has enseñado me permitirá triunfar«, comentó la exdeportista canadiense.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mikayla Demaiter (@mikaylademaiter)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mikayla Demaiter (@mikaylademaiter)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mikayla Demaiter (@mikaylademaiter)