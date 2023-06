La insólita razón por la que Mark Hoppus, de Blink-182, demandó a su vecino

Mark Hoppus se encuentra de gira por Estados Unidos con Blink-182 y sus conciertos han sido todo un éxito. El regreso de la banda ha hecho felices a todos los fanáticos que los esperaron por años.

Le puede interesar: ‘Enema of the State’ de Blink-182 cumple 24 años: estas son sus mejores canciones

Así se ve la actriz nopor que apareció en portada de ‘Enema of the State’ de Blink-182

Blink-182 sorprendió con cover de canción de Taylor Swift durante concierto en Detroit

A pesar de que Mark está ocupado no solo con la gira, sino también con nuevo álbum de Blink que se espera que salga pronto, el artista también tiene asuntos que arreglar en su casa.

Se conoció la demanda que interpuso Mark en contra de su vecino porque uno de los árboles de su jardín está creciendo más de lo permitido, según lo especifican las leyes locales de California.

Lo que dice Mark Hoppus es que el árbol está creciendo mucho y los otros árboles también están siguiendo ese ritmo. Lo que preocupa al bajista es que la vista de su casa en Beverly Hills se está obstruyendo.

Según dicen en la demanda, el cantante ya había hecho muchas peticiones al vecino, comentándole la situación, para que encontraran una solución. Sin embargo, estas fueron ignoradas y tuvo que tomar acción legal.

La demanda fue interpuesta y no se sabe todavía la decisión que tomen. Mientras tanto, la banda continúa en su banda por los Estados Unidos.

Durante su presentación en Coachella, el bajista y cantante de Blink-182 hizo una mención a la enfermedad que sufrió. En el 2021, Mark Hoppus reveló, por equivocación, que tenía linfoma, un tipo de cáncer del sistema linfático. Según informó THR, el bajista quería compartir una imagen en su Instagram, pero solo a sus amigos cercanos y se le fue para todo el mundo.

En ese momento, el cantante aseguró que no había informado públicamente porque estaba “asustado y abrumado por todo el asunto”.

En septiembre de 2021, Mark compartió una historia en la que aseguró que ya no tenía cáncer, aunque tenía que estar en constantes chequeos. Por eso, en su presentación en Coachella, el cantante recordó la lucha que tuvo.

Mientras cantaban ‘What’s my Age Again?’, el cantante paró y agradeció a todos los fanáticos que estaban allí esa noche. Además, dijo que era un honor estar allí, pues hace dos años se había enterado que tenía cáncer.

“Hemos pasado por mucho durante los últimos años. Hace dos años me enteré que tenía cáncer y hoy estoy aquí con ustedes, la música nos une y les agradecemos por estar aquí con nosotros”, dijo.

Mark Hoppus: «Two years ago I found out that I had cancer and tonight I’m here with all of you; music brings us all together»

➡️ Info: https://t.co/qXgqqHlgCB#markhoppus #blink182 #blinkchella #coachella #coachella2023 #whatsmyageagain pic.twitter.com/PySmo8XzZm

— blink-182 FOREVER (@b182forever) April 24, 2023