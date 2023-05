Blink-182 sorprendió con cover de canción de Taylor Swift durante concierto en Detroit

Archivado en: •

Después de la lesión que sufrió Travis Barker, por la que Blink-182 tuvo que posponer su gira por Latinoamérica, la banda logró volver a los escenarios a principios de abril para cumplir con las fechas propuestas en varias ciudades de Estados Unidos.

Aunque la banda tuvo que posponer sus presentaciones en Latinoamérica, entre estas su participación en el Festival Estéreo Picnic, Blink-182 confirmó que en el 2024 llegará a México, Perú, Argentina, Chile, Brasil y Colombia.

Por ahora, la agrupación de pop punk continua su gira por Norte América en donde ha descrestado con su impresionante show; inclusive, Travis Barker ha sorprendido por su pronta recuperación, tras someterse a una cirugía en uno de sus dedos.

En medio de su tour por Estados Unidos, específicamente en Detroit, Blink-182 emocionó a su público al hacer un cover de la reconocida canción “We Are Never Ever Getting Back Together”, de Taylor Swift.

Blink-182 hizo cover de canción de Taylor Swift

Durante su presentación en Detroit, de este 9 de mayo, la banda estadounidense sorprendió a sus fanáticos al interpretar una canción ajena a su repertorio, se trata de “We Are Never Ever Getting Back Together”, uno de los éxitos más sonados de Taylor Swift.

Justo al final de su show, Blink-182 elevó la energía del público cuando empezó a tocar los acordes de la canción de Switf, sin embargo, lo hizo con su propio toque y entregó una versión completamente nueva.

Para tal espectáculo, Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker aportaron un sello distintivo a la canción de la cantante estadounidense y la entrelazó con el instrumental de ‘Dammit’, el último tema de Blink-182.