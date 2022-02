Mark Hoppus ya piensa en volver a hacer música

Mark Hoppus, de Blink-182, escribió en sus redes sociales que está muy agradecido por estar con la mentalidad de hacer música y tener ideas para escribir una canción.

Mark Hoppus finalizó su tratamiento contra el cáncer: así lo reveló Tom DeLonge

“Solo quiero decir que estoy muy agradecido de estar de vuelta en la mentalidad de ‘¡Oh! Esa es una buena idea para la letra de una canción, debería escribirla‘”, escribió el músico agregando que no sentía eso hace ocho meses.

Just want to say that I’m very grateful to be back in the mindset of “Oh! That’s a cool idea for a song lyric, I should write that down.” I haven’t felt that in eight months. 🙏🏻

— Mark Hoppus (@markhoppus) January 31, 2022