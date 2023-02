Los conductores de TransMilenio y de SITP salieron a protestar en el Portal de Usme desde las 2:00 de la mañana de este jueves 16 de febrero. Los protestantes alegan sobre las malas condiciones laborales en las que tienen que presentar los servicios y las pocas garantías que les han ofrecido las instituciones.

Le puede interesar: VIDEO: Serpientes gigantes rompen el techo de una casa mientras se apareaban

Varios de los conductores se congregaron para manifestarse por el ambiente precario en el que tienen que trabajar, en medio de la protesta varios empleados atravesaron buses de transporte público y colocaron pancartas alusivas a sus reclamos.

“Luchando por la dignidad y seguridad de usuarios y trabajadores del sistema. No más sanciones arbitrarias, no más descuentos ilegales de los salarios, no más jornadas extensas”, es ejemplo de uno de los mensajes que comparten los protestantes.

Le puede interesar: La Policía lo detuvo, pero terminaron gastándole desayuno por su cumpleaños

Debido a estas protestas varias rutas que se dirigen hacia el Portal El Dorado, Portal Américas, Portal 80, Portal Suba, Portal el Tunal, Portal del Norte y el Eje Ambiental, presentan algunas alteraciones. Ante esto varios pasajeros han tenido que bajarse de los articulados y caminar.

¿Cuáles son las razones de la protesta?

Dentro de los reclamos de los conductores varios señalaron que tienen que trabajar en jornadas extenuantes de 14 a 16 horas diarias y que estos horarios impiden que muchos puedan compartir con sus familiares y también mantener un ritmo de vida saludable.

Así mismo John Cepeda, líder sindical, expresó que: “Sí, estamos realizando una protesta contra el Consorcio Express, ya que nos tiene vulnerado a los trabajadores hace mucho tiempo, con jornadas de conducción extensas, que genera estrés y microsueños“, fueron las declaraciones del representante en diálogo con Red +Noticias.

Le puede interesar: Google Maps mostró la secuencia de cómo un carro atropelló a un motociclista

Adicionalmente, los protestantes hicieron el llamado a la Alcaldía de Bogotá para que intervenga en la situación, para que se puedan garantizar mejores condiciones laborales.

También denunciaron que uno de sus compañeros que se trabajaba en ‘La Rolita’ fue despedido sin justa causa luego de que intentara denunciar las pocas garantías laborales en las que ejercía.

“Acosan al trabajador, lo sancionan sin justa causa, les descuentan de su salario. Todo esto lo hemos tratado de dialogar, pero la empresa ha hecho compromisos que no han cumplido”, concluyó Cepeda en el medio de comunicación anteriormente mencionado.