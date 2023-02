Para nadie es un secreto que Pxndx fue una de las bandas más famosas de los años 2000, sus éxitos fueron acogidos por miles de jóvenes que se identificaban con la música de la banda regia. En este mes la banda cumple siete años luego de haber anunciado su receso indefinido en 2016, dando un último concierto en la Arena Ciudad de México. Luego de anunciar un cese indefinido, cientos de fanáticos esperan con ansia el reencuentro de la banda que marcó la vida de muchos quienes se sintieron identificados con los delineados negros y el rock alternativo.

Este deseo se avivó recientemente cuando uno de los exintegrantes de Pxndx, José Madero, quien se ha destacado por su carrera como solista, y logró un sold out nada más y nada menos que en la Arena CDMX, mismo escenario donde la antigua banda se despidió de su público.

José Madero expresó el triunfo de lograr llenar el emblemático recinto, lo cual no todos los artistas lo logran. En medio de su concierto, al que asistieron cerca de 22 mil personas, el cantante les dio a todos una gran sorpresa al interpretar “Los Malaventurados No Lloran”, un clásico de Pxndx. Como era de esperarse, los fanáticos estallaron de júbilo al revivir el tema, y las redes sociales se llenaron de video compartiendo el momento.

Los Malaventurados No Lloran de Pxndx en el concierto de José Madero en el Arena CDMX. No soporté!!!!!! pic.twitter.com/Yejox7Fg96 — usuario de internet (@Arnaldo) February 5, 2023

No banda, los malaventurados sí lloramos 🥹 pic.twitter.com/PfczODoMSk — Andrea Tovar 🖤 (@tovarandrea) February 5, 2023

Madero tocó en tributo a la banda que lo catapultó a la fama, además de que manifestó haberlo hecho en agradecimiento a los fans que compartieron sus éxitos: “Yo sé que para muchos este lugar es de mucha nostalgia, para mí igual. Y yo creo que hicimos su buen respeto a esas canciones”, dijo el cantante luego de escuchar como sus fanáticos cantaban sus canciones.

“Yo creo que nunca en toda mi carrera solita había escuchado tantos gritos como cuando cantamos ahorita ‘Malaventurados’… Yo sé que muchos de ustedes están aquí por esos tiempos, y lo agradezco”, agregó Madero.

Los fans quieren el regreso de Pxndx

Ante la euforia que desató la interpretación de José Madero durante esta canción, los asistentes comenzaron a pedir en redes sociales el reencuentro de la banda regia, cabe resaltar que los fanáticos desde hace varios años esperan con ansias que los músicos se reúnan de nuevo. Sin embargo, José Madero aclaró que por ahora está bastante enfocado en su etapa como solista, por lo que el reencuentro no está en sus planes, no obstante los fieles seguidores no pierden la esperanza de ver nuevamente en vivo a Pxndx en el futuro.