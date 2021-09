The Metallica Blacklist: José Madero, ex vocalista de PXNDX, lanzo su cover de The Unforgiven

Los 30 años del Black Album de Metallica se celebraron con varias sorpresas, pero la más grande y sin suda la más discutida por sus fanáticos fue ‘The Metallica Blacklist’, el disco de covers con el que la banda otorgó a varias agrupaciones y solistas el derecho de hacer una versión de una de las canciones del disco.

Bandas como Royal Blood, Weezer y Volbeat, asumieron el reto que puso Metallica, así que entregaron sus propias versiones del Black Album; por su parte, solistas como Elton John, Juanes y hasta J Balvin se sumaron a este gran tributo. Parte de la cuota mexicana la puso José Madero, quien fue vocalista de PXNDX.

Madero entregó su cover de ‘The Unforgiven’, una de las joyas musicales que hace parte de la carrera de Metallica.

“No se si les vaya a gustar, espero y sí. Si es que no, pues ni pedo. Traté.”, advirtió Madero, quien publicó su cover de la canción, y que de antemano advirtió que hizo su trabajo, asumiendo el gran reto de hacer una versión de una canción de Metallica.

Póngase buzos porque a las 12am (cdmx) sale todo el álbum The Metallica Blacklist, y en él mi versión de “The Unforgiven”. No se si les vaya a gustar, espero y sí. Si es que no, pues ni pedo. Traté. pic.twitter.com/ad5ym6r0cu

— MADERO (@jose_madero) September 10, 2021