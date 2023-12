Impresionante video muestra momento en que oso ataca a domador en un show

Archivado en: •

Un video ha causado todo tipo de comentarios en redes sociales y los usuarios manifestaron su impresión por el ataque. Se trata de un oso que, en medio de un show, atacó a su domador.

En los circos aún usan varios sosos para entretener a los ciudadanos. Los domadores intentan mostrar su lado más tierno y amable, pero en redes se volvió tendencia un ataque que un domador sufrió en plena presentación.

Una cuenta en Twitter compartió el video y mostró un poco del ataque que sufrió el domador. Todo esto, asegurando que “la naturaleza es cruel” por la inesperada reacción que tuvo el oso.

Cientos de personas reaccionaron a la forma en que actuó el oso y se generaron todo tipo de comentarios en redes sociales. Muchas personas se preguntaban si el hombre estaba bien y otras estaban totalmente en desacuerdo con este tipo de actos con los animales.

En el video, se puede ver que en el circo estaban imitando una sesión de una obra de construcción. Por eso, hicieron que el oso llevara una carreta hacía uno de los hombres que los estaba dirigiendo.

El hombre se va caminando y le hace algo en el hocico al oso y él reacciona ahí mismo de forma agresiva. En ese momento, el oso lo tira al piso y lo inicia a atacar, causando la sorpresa de todas las personas que estaban presentes.

Uno de los hombres que estaba en el lugar intentó ayudar y para el ataque dándole patadas al oso, pero él animal seguía atacando al sujeto en el rostro.

La cuenta que compartió el video aclaró qué fue lo que sucedió ante las reproducciones que tuvo. Aclararon que fue un hecho que sucedió en el 2019, aseguraron que luego de que el oso no soltara al hombre, otro sujeto accionó un arma paralizante y luego amordazado.

El hecho tuvo una investigación penal por cargos de prestación de servicios inseguros. Además de eso, el oso no volvió a aparece en el circo.

En un circo, hubo una demostración con leones, dentro de un espacio había seis animales y estaban haciendo trucos. Dentro, había dos personas, una mujer y un hombre que les estaban dando las instrucciones a los felinos.

En un momento, uno de los leones se baja de la base en la que estaba un pasa una plataforma. Sin embargo, dos animales se encuentran y, al parecer, uno de ellos piensa que lo están atacando.

Luego de eso, el león continúa corriendo y derriba a uno de los hombres que estaban dentro de la jaula. La otra persona que estaba allí reaccionó e inició a pegarle al animal, pero no se detenía en su ataque.

Finalmente, lograron detener al animal echándole agua y tuvo que ingresar otro hombre. Sin embargo, el ataque no llegó hasta ahí, pues los leones se descontrolaron.

Jerks using animals for tricks get some instant karma. pic.twitter.com/MyZvraLbix

— Weird and Terrifying (@weirdterrifying) January 7, 2023