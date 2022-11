Terminaron en el palacio de un jeque por ir a comprar cerveza: así fue el momento en Qatar

Archivado en: • •

Las anécdotas de millones de aficionados, reporteros y jugadores sobre su experiencia en el Mundial de Qatar 2022 inundan las redes sociales, no solo por las curiosidades en los encuentros deportivos sino también por los detalles de la cultura de dicho país.

Vale la pena recordar que el país petrolero es uno de los más ricos del mundo y así lo ha reflejado en su imponente infraestructura.

Dos hinchas de la selección inglesa se hicieron virales al contar su experiencia con el hijo de un jeque de la región, pues al salir por unas cervezas terminaron en un palacio lleno de lujos y animales exóticos.

Los aficionados revelaron que se estaban divirtiendo y conociendo lo que el país “tiene para ofrecer” cuando se toparon con el heredero árabe.

Mire también: No todo fue tristeza: colombiano le apostó a Arabia y ganó 26 veces lo apostado

Así lo explicó Alex Sullivan y su amigo Jhon en entrevista con un medio internacional. “Sí, anoche conocimos a uno de los hijos del jeque y nos llevó a su palacio, nos mostró que tenía leones. Nos dio la bienvenida y dijo, miren a su alrededor no hay nada mejor que esto”, explicó uno de los aficionados.

El encuentro se dio en medio de la búsqueda de unas cervezas por parte de los turistas: “nos subimos a la parte trasera de su Toyota Land Cruiser y terminamos en un palacio. Nos mostró sus micos y pájaros exóticos. Fue muy loco”, señaló el inglés.

“We met one of the Sheikh’s sons & he took us back to the palace!” 😮

“We were on the hunt for beers and we ended up at a big palace, we saw his monkeys & exotic birds!” 🐒

These England fans are out in Qatar & you HAVE to listen to their story! 🤣#FIFAWorldCup #TSWorldCup pic.twitter.com/RlclrsnEsP

— talkSPORT (@talkSPORT) November 20, 2022