Hombre fue al hospital para la curación de su pierna amputada y le fracturaron la otra

Un caso verdaderamente insólito se presentó en el distrito de Comas, en Lima, Perú. A un hombre de la tercera edad identificado como Emilio Castro Rodríguez le tuvieron que amputar su pierna izquierda. Dicho procedimiento fue efectuado en el hospital Sabogal el pasado 1 de marzo.

Posteriormente, a Castro Rodríguez le dijeron en el hospital que se remitiera al Policlínico más cercano para que le hicieran las respectivas curaciones luego de la amputación de su pierna izquierda. Todo esto sin contar con que al paciente, al parecer lo trataron con negligencia, o más bien rudeza, y le terminaron fracturando la extremidad inferior derecha, que utilizaba para apoyarse.

Cuando al paciente le estaban haciendo la respectiva curación el pasado 15 de marzo, todo parece indicar que personal del Policlínico le tomó de manera abrupta su pierna derecha y lo fracturaron.

La cadena ATV Noticias llegó hasta el hogar del paciente, bastante maltrecho por la situación, y él mismo dio su versión de lo que aconteció al interior del Policlínico.

“Al momento de bajarme de la camilla, me apretó el hueso, el fémur y me colgó prácticamente en lugar de sostenerme de abajo. Porque mi familia me sostenía de arriba para poder sentarme en la silla de ruedas, pero el problema es que el doctor me apretó acá y me ha fracturado”, dijo el señor.

De igual forma, el hombre también hizo una grave denuncia sobre la persona que lo atendió, pues manifestó que, a pesar de que lo había fracturado no lo auxilió sino por el contrario, le pidió que se retirara porque en ese instante había más pacientes que atender.

Castro Rodríguez confesó que el dolor era tan intenso que no lo podía soportar. Una familiar del paciente también narró la forma negligente como el médico trató al adulto mayor y con profunda indignación manifestó que nadie los auxilió.

Del Policlínico San Nicolás el paciente y la familiar se retiraron sin medicina y con la fractura del señor. Las autoridades del Hospital Sabogal iniciaron las investigaciones para esclarecer la presunta responsabilidad del médico en esta lesión del adulto mayor.