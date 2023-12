A Luis Díaz lo pusieron a hablar en inglés en video del Liverpool y su acento generó risas

Archivado en: • •

Actualmente, Luis Díaz es considerado como uno de los mejores futbolistas colombianos. El guajiro ha logrado consolidar una exitosa carrera deportiva, tanto en la Selección Colombia como en el Liverpool, su actual club.

Además de su relevancia en el campo de juego, Luis Díaz se ha convertido en la imagen de diferentes marcas deportivas e incluso de su mismo club. De hecho, recientemente, el futbolista colombiano hizo parte de una campaña del Liverpool para promocionar una camiseta nueva.

Le puede interesar: Hinchas del Junior que se volvieron meme recrearon la foto y es todo lo que necesita ver

Luis Díaz, en compañía de sus compañeros Mohamed Salah y Diogo Jota, protagonizaron un reciente video publicitario en el que salen promocionado la camisa que usarán este domingo 17 de diciembre para el partido contra el Manchester United.

Más allá del video en el que sale el guajiro junto a los otros dos futbolistas, lo que más llamó la atención fue que Luis Díaz habló en inglés, algo que suele hacer pocas veces en público.

En el video, publicado en las redes sociales oficiales del Liverpool, se ve a Luis Díaz, Diogo Jota y Mohamed Salah sentados en una sala hablando de lo impresionante que será la nueva camiseta del Liverpool, la cual estará disponible solo como una edición limitada.

Al principio, Salah habla en inglés y explica que “jugar contra el Manchester United es especial por la atmósfera y los aficionados”, hablando sobre el juego que se avecina.

Mire también: ¿Cuándo es la final de la SuperLiga 2024? Se enfrentan Millonarios Vs. Junior

Luego, sale Diogo para dar a conocer la nueva camiseta y Lucho Díaz reacciona de forma graciosa diciendo “beautiful” y le lanza un beso, generando risa entre sus compañeros de cancha.

Sin embargo, en la segunda intervención del futbolista colombiano, este ya habló en su idioma natal para expresar que “Sentir que le marqué al United es una felicidad enorme”,

Aunque la intervención de Luis Díaz en inglés fue corta, la palabra que dijo fue suficiente para que en redes comentaran sobre el inglés del futbolista, especialmente sobre su particular acento a la hora de pronunciar palabras en otro idioma.

Bid on full-sized, framed football cards featuring signed LFC match-worn shirts from our game against Manchester United and help disadvantaged young people around the world. @StanChart | #SCFutureMaking

— Liverpool FC (@LFC) December 15, 2023