Archivado en: •

La leyenda del heavy metal y exlíder de Black Sabbath Ozzy Osbourne anunció este miércoles 1 de febrero a sus fanáticos que cancelaría las fechas de su gira en Reino Unido y Europa, esto porque su cuerpo está “físicamente débil” tras sufrir una fuerte lesión en la columna hace cuatro años.

“Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis fieles seguidores”, se lee al inicio del comunicado que emitió en redes sociales.

El cantante de 74 años realizó el anuncio con un emotivo y desgarrador mensaje publicado en su cuenta de Twitter en donde confirmó que su gira, que se había retrasado en diferentes oportunidades, finalmente quedaría cancelada «porque sé que no podría hacer frente a los viajes que la gira implica», escribió Osbourne. Vale recordar, que la gira se había pospuesto por la pandemia de Covid-19 y por la salud de Osbourne.

Le puede interesar: Las razones por las que comparan al Rey Carlos III con Ozzy Osbourne

Asimismo, el cantante expresó que venía sufriendo de algunos problemas de salud después de sufrir una caída en su casa en Los Ángeles en 2019 durante un ataque de neumonía. Pese a ello, expresó que «mi único propósito durante este tiempo ha sido volver al escenario». Sin embargo, su salud física se lo estaría impidiendo después de someterse a tres operaciones, tratamientos con células madre e interminables sesiones de fisioterapia.

“Mi voz está bien y puedo cantar. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y, más recientemente, el innovador tratamiento Cybernics (HAL), mi cuerpo todavía está físicamente débil», escribió en el comunicado.

Ozzy Osbourne le agradeció a su público

El cantante, nacido en Birmingham, Inglaterra, confirmó su retiro de los escenarios y la cancelación de su gira por Europa y Reino Unido.

“Sinceramente, me siento honrado por la forma en que pacientemente han conservado sus entradas durante todo este tiempo, pero con toda conciencia, ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer las próximas fechas de mi gira por Europa/Reino Unido, como sé que no podría hacer frente a los viajes requeridos. Créanme cuando digo que la idea de decepcionar a mis fans realmente me jode, más de lo que nunca sabrán”, expresó Osbourne.

Mire también: Ozzy Osbourne y Tony Iommi presentan ‘Degradation Rules’

Finalmente, Ozzy Osbourne confirmó su retiro de los escenarios no sin antes agradecerle a sus fanáticos quienes siempre lo apoyaron en toda su carrera musical.

“Nunca hubiera imaginado que mis días de gira terminarían de esta manera. Mi equipo actualmente está generando ideas sobre cómo actuar sin tener que viajar de ciudad en ciudad y de país en país. Quiero agradecer a mi familia, a mi banda, a mi equipo, a mis viejos amigos, Judas Priest, y por supuesto, mis fans por su interminable dedicación, lealtad y apoyo, y por darme la vida que nunca jamás soñé que tendría. Os quiero a todos».