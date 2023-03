¿Fanático de Marvel? Radioacktiva le regala figuras coleccionables de los personajes

Archivado en: •

Sabemos que gran parte de los oyentes de Radioacktiva son fieles fanáticos del universo Marvel, así como nosotros. Por eso, queremos premiar a 10 verdaderos seguidores, que se han visto todos los comics y películas, para que se lleven una figura coleccionable de los superhéroes.

El concurso estará disponible hasta el próximo 15 de marzo.

¿Cómo participar?

Para participar por una de las figuras coleccionables debe demostrar qué tanto sabe de las principales películas de Marvel y seguir los siguientes pasos.

Registrar sus datos personales antes de acceder al cuestionario. Responder el cuestionario de cinco preguntas que se encuentra al finalizar esta nota. Deberá acertar el número máximo de preguntas del quiz. Cuanto más rápido responda más puntos ganará. Tendrá varias oportunidades para conseguir su mayor puntuación. Firmar los Términos y Condiciones del concurso aquí.

¿Cómo se seleccionará al ganador?

Entre todos los participantes se escogerán los 10 primeros que hayan obtenido el mayor puntaje en el cuestionario. Si el ganador no contesta a la solicitud vía email o telefónica durante el día calendario a ser contactado, se le otorgará el premio al siguiente que cumpla con la puntuación.

Descripción y entrega del premio

Se entregará una figura coleccionable de Marvel a los primeros 10 fans que respondan de manera correcta la trivia en el menor tiempo posible.

Para recibir el premio el ganador deberá entregar firmado a la Emisora los términos y condiciones y traer consigo su documento de identificación. En caso de que el participante por cualquier motivo no pueda o decida no recibir el premio, no es reembolsable en dinero, bienes o servicios de cualquier clase.