Fase 5 de Marvel: calendario con todas las películas y series

La Comic-Con de San Diego 2022 ha dado grandes noticias a los amantes del Universo Cinematográfico de Marvel. El productor y principal responsable de la franquicia de superhéroes, Kevin Feige, presentó el panel de Marvel Studios.

El esperado evento reveló cuáles son todas las películas y series que formarán parte de la quinta Fase de la exitosa franquicia que durante años ha cautivado a millones de fans.

Películas y series de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel:

También se presentó el tráiler oficial de ‘She Hulk’:

Let’s do this. 💚💪

Watch the brand new trailer for #SheHulk: Attorney at Law, an Original series, streaming August 17 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/yKwL5p4nxO

— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022