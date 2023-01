Exfutbolista murió luego de que sus propios perros lo atacaran y mutilaran

Archivado en: •

Una terrible noticia tiene consternado al mundo del fútbol tras el fallecimiento del exjugador de fútbol Zambia Philemon Mulala, quien murió luego de ser atacado por sus propios perros en su casa en Lichtenburg, Sudáfrica.

El fallecimiento del exfutbolista fue confirmado por la policía y los familiares, quienes informaron que la víctima, de 60 años, fue atacado por los animales hasta que le causaron la muerte.

Lo más impactante del caso es que todo ocurrió de un momento a otro y sin explicación alguna, además nadie se dio cuenta de que el hombre estaba siendo fuertemente atacado por sus mascotas.

Según la investigación, Mulala se encontraba en el jardín de su propia casa cuando de un momento a otro fue atacado por los perros. Sin embargo, aún se desconocen detalles del motivo que llevó a los animales a atacar a su amo hasta matarlo.

Le puede interesar: Por robarle el celular, joven murió tras ser apuñalado en estación de Transmilenio

El cuerpo sin vida del exfutbolista fue encontrado por su esposa, quien al ver que su marido no apareció lo empezó a buscar por toda la casa.

“Ella no se molestó en ir y verificar si algo andaba mal (cuando los perros ladraban), ya que su casa está situada en una calle concurrida y los perros ladran con frecuencia a los peatones y vehículos que pasan”, contó Sam Tselanyane, el capitán a cargo de la investigación.

Former Zambia international footballer Philemon Mulala was found dead by his wife at their home in the Republic of South Africa. Most likely he was torn apart by his own dogs. Mulala, 60, had four dogs. pic.twitter.com/0z9WsqA8ID

— Enriqueta(fo) (@Enrique35984435) January 13, 2023