El tiempo pasa muy rápido y algunas eras de los artistas marcaron a muchas personas hace 10 años. Lo invitamos a hacer un vistazo al pasado y recuerde esas canciones que seguramente tiene en sus listas de reproducción.

El 2013 fue un año bueno para la industria de la música y hubo muchos lanzamientos que rompieron récords.

Iniciamos con ‘Vessel’ de los Twenty One Pilots, este álbum fue lanzando el 8 de enero del 2013. Este disco recibió muy buenos comentarios por parte de la crítica y algunas de las canciones más destacadas son: ‘Car Radio’, ‘Guns for Hands’ y ‘Fake You Out’.

Los Arctic Monkeys pisaron fuerte en el 2013 con ‘AM’, que fue publicado el 9 de septiembre. De este álbum salieron algunos de sus canciones más sonadas como ‘R U Mine’, ‘Do I Wanna Know’, ‘Why’d You Only Call Me When You’re High?’ y ‘I Wanna Be Yours’.

Seguimos con ‘Paramore’, de Paramore que fue lanzado el 5 de abril de 2013 y tiene algunos de los éxitos que no podemos olvidar de la banda, ‘Still Into You’, ‘Now’, ‘Ain’t It Fun’ y ‘Hate To See Your Heart Break’.

The 1975 lanzó en el 2013 un álbum con el nombre de la banda con el que marcaron su carrera y también a todos sus fanáticos. Algunas de las canciones más recordadas por el público son las siguientes: ‘Settle Down’ y ‘Girls’.

El 1 de abril de 2013, Bring Me The Horizon, lanzó su cuarto álbum estudio, ‘Sempiternal’, es el primero en el que se presenta al extecladista Jordan Fish y el último en el que sale el guitarrista Jona Weinhofen.

El 2013 fue el año en el que Daft Punk lanzó uno de sus álbumes más importantes, ‘Random Access Memories’. Con este trabajó, ganaron Grammy por Mejor Álbum de Dance/ Electrónica, Álbum del Año y Mejor Arreglo para Álbum, no Clásica.