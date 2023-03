El mensaje con el que Travis Barker se disculpó con Latinoamérica tras posponer su gira

Archivado en: • •

Los últimos días, los fanáticos de Blink-182 en Colombia han estado con los ánimos en el piso. Esto, después de que Tom DeLonge confirmó que la presentación de la legendaria banda en el Festival Estéreo Picnic se debía postergar por la lesión que sufrió Travis Barker.

Vale recordar que, a principios de febrero, el baterista de la banda había revelado que sufrió una fuerte lesión en uno de sus dedos justo cuando se encontraba ensayando para los conciertos que empezarían, como parte de la gira mundial, el próximo 11 de marzo en Tijuana, México.

Le puede interesar: Imágenes sensibles: Travis Barker público las primeras fotos tras su cirugía en el dedo

En ese momento, se prendieron las alarmas sobre una posible cancelación de la participación de Blink-182 en el FEP. Sin embargo, para ese momento, ni Travis ni ningún integrante de la banda se había pronunciado al respecto.

Ya es un hecho que la banda estadounidense postergó su concierto en Colombia y con ello mató la esperanza de miles de personas que compraron la boleta de solo ese día del FEP, quienes ahora tendrán que esperarse hasta 2024 para ver a TomDelonge de regreso en Blink-182.

Después de que el baterista de Blink-182 compartió las primeras imágenes tras la operación en el dedo, con las que reveló que operarse fue una decisión difícil, pero que fue la única alternativa que había para poder volver a tocar la batería, Travis Barker se disculpó públicamente con Latinoamérica.

Mire también: Blink-182 ya tiene reemplazo en el Festival Estéreo Picnic

Con un corto, pero emotivo mensaje, Barker se disculpó con los países de Latinoamérica en donde Blink-182 tuvo que posponer sus conciertos por la lesión que el baterista sufrió.

“Latinoamérica, los amo y lamento mucho no poder hacer los shows”, escribió el músico en su cuenta de Twitter.

En cuestión de segundos, el tweet se volvió viral en redes sociales, causando miles de likes y comentarios en los que sus fanáticos le desearon una pronta recuperación al baterista.

South America I love you and I’m so sorry I can’t make these shows

— Travis Barker (@travisbarker) March 4, 2023