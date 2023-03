Confirmado: Blink-182 pospone su presentación en el Festival Estéreo Picnic

Archivado en: •

Blink-182 no se presentará en el Festival Estéreo Picnic y cancela su gira por Sudamérica luego de la lesión que sufrió Travis Barker. Desde hace varios días, venían circulando los rumores, pues aseguraban que el baterista no se alcanzaba a recuperar.

Le puede interesar: Blink-182 ya tiene reemplazo en el Festival Estéreo Picnic

Prepare motores porque Blink-182 anuncia nueva música

Lista de conciertos en marzo 2023: fechas de Estéreo Picnic, Paramore y más

El encargado de hacer el anuncio fue Tom DeLonge, quien anunció que Travis Barker se tiene que recuperar de la lesión que sufrió en su dedo.

«Quiero decir que lo sentimos mucho por todos en Sudamérica porque no podemos presentarnos, esto es algo que hemos querido hacer por mucho tiempo y hemos trabajado muy duro. Tuvimos uno de esos accidentes que nadie vio venir. Travis necesita tener cirugía en su dedo y tenemos que tener eso bien, antes de que podamos hacer algo más. Esto es muy triste. Estos eran uno de los mejores show que ibamos a tocar en los lugares más importantes para tocar para una banda«, dice el artista en el video.

El regreso de Blink-182 con Tom DeLonge va a tener que esperar en Colombia y Sudamérica, porque las lesiones de Travis Barker impidieron que se presente en los festivales que tenían previstos para el inicio de su gira.

El baterista inició con una fuerte lesión en su dedo anular izquierdo el 7 de febrero, desde allí se prendieron las alarmas, sin embargo, tenía tiempo para recuperase. En la publicación que hizo en ese momento Travis, se ve que le están aplicando un liquido en la zona afectada.

I was playing the drums at rehearsals yesterday and I smashed my finger so hard I dislocated it and tore the ligaments 🤬

— Travis Barker (@travisbarker) February 8, 2023