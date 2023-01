El importante significado de la canción de Depeche Mode que sonó en The Last of Us

Una de las series más importantes y esperadas de este año por fin vio la luz, se trata de The Last of Us. La producción que le da vida al videojuego Naughty Dog y según los comentarios que hay hasta el momento, ha cumplido todas las expectativas de los fanáticos.

Mire también: Raytracing: La tecnología que promete revolucionar a los videojuegos

Los videojuegos más esperados del 2023

El primer capítulo de la serie ha recibido muy buenos comentarios y como es usual con las series, las personas también se fijaron en las canciones que sonaron. Se trata de una gran banda sonora con la que se logra cautivar a toda la audiencia.

Hay algunas canciones que son muy importantes para la trama y se trata de unas que tienen un significado importante. Una de ellas es ‘Never Let Me Down Again’ de Depeche Mode. Esta suena a lo último del primer episodio y revelaría algunos sucesos importantes de la serie.

Alerta spoiler

Si bien no vamos a revelar todos los momentos de la serie, sí se van a dar algunos detalles. Marlene, quien es la líder de Las Luciérnagas iba a dejar a Ellie con Joel y Tess y ella salió a explorar la zona para escaparse del lugar de cuarentena en Boston.

Ellie encuentra un radio al lado de un catálogo de Billboard y tiene los éxitos musicales de la década. Allí encuentra una especie de códigos que tiene cada una de las décadas en las que fueron lanzadas las canciones.

Si sonaba alguna de los 60 quería decir que no tienen nada nuevo. Si se escucha una de los 70 tiene cosas que podrían ser de su interés. Pero, el de los años 80 tiene una x en color rojo y significa que estaban en problemas.

Por eso, cuando al finalizar el episodio suena ‘Never Let Me Down Again’, podría ser una señal de lo que se puede esperar en la serie. Ellie, Joel y Tess están saliendo de la zona de cuarentena de Boston.

Allí, Tess se da cuenta que Ellie tiene en el brazo una mordedura de las personas infectadas, ella asegura que no es así y sigue caminando. En ese momento, se puede ver que la ciudad está totalmente destruida.

Depeche Mode

La canción de Depeche Mode sonó en la escena de los créditos finales y lo que sorprendió fue que esta fue lanzada en 1987 y según el catálogo de los códigos de las canciones, Frank y Bill están en problemas. Estos personajes son a los que están buscando para poder armar el equipo y buscar a Tommy, que es el hermano de Joel. Esto, también significaría que los protagonistas están en peligro.

Además, también hay otro detalle, el tramo de la canción que se colocó fue ‘I’m taking a ride with my best friend/ i hope he never lets me down again’. Esto traduce: Voy a dar un paseo con mi mejor amigo/Espero que nunca me vuelva a decepcionar.

Esto se puede relacionar con el viaje que los protagonistas van a tener en los episodios que siguen. Además, también porque las personas que han jugado saben que Ellie y Joel se dan cuenta de situaciones decepcionantes del otro.