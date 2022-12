Archivado en: •

Lionel Messi es uno de los hombres más mencionados durante las últimas horas en el mundo. El jugador logró cumplir su sueño más grande de ganar un Mundial con Argentina, luego de un difícil partido ante Francia.

Así como para Leo era uno de los sueños más grandes conseguir la copa, hinchas alrededor del mundo querían lo mismo para el 10 de Argentina. Es por eso que la primera publicación de Messi celebrando el campeonato rompió récord en Instagram.

Leo se convirtió en la persona con más ‘likes’ en una publicación en Instagram con una galería de la celebración que tuvieron en el estadio, luego de ser campeones del mundo. En la primera fotografía se puede ver a Leo alzando la copa y gritando con una sonrisa en su rostro.

En las otras imágenes, aparece todo el equipo levantando la copa por primera vez. También, una imagen en la que está besando el trofeo antes de que se la entregaran y cuando la está agarrando.

El jugador también puso unas fotos de la celebración que tuvieron en el gol de Di María en el partido ante Francia y otras imágenes en las que salen festejando.

El mensaje de Messi también conquistó a todos los hinchas, pues demostró toda su emoción y les agradeció a todas las personas que lo han apoyado a lo largo de su carrera.

“Campeones del mundo. Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer”, inició el mensaje de Messi.

También le agradeció a su familia y aseguró que demostraron que, si argentinos luchan juntos, son capaces de conseguir todo lo que se propongan.

“El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos”, comentó.

La imagen llegó a más de 43 millones de me gusta en Instagram y fue tendencia.

¿Cuál era la anterior foto con más likes de Instagram?

Messi venció el ‘huevo’ de Instagram, que se convirtió en la fotografía con más ‘likes’ en la historia de Instagram. Esta imagen se volvió popular en el 2019 y fue creada con el objetivo de que fuera la foto con más me gusta de la historia, objetivo que consiguió en 9 días.