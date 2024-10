Páramo Presenta anuncia nuevas boletas para Paul McCartney en Bogotá a menos de 250.000 pesos

El concierto de Paul McCartney en Bogotá es uno de los eventos más esperados por el mundo del rock este año. El exBeatle se presenta en la capital y para muchos este será un concierto histórico e imperdible.

Particularmente, este evento ha vendido un alto volumen de boletería, sin embargo, a pocos días de su realización aun quedan entradas por vender.

En caso de que desee aprovechar, la promotora Páramo Presenta anunció nuevas boletas a un precio imperdible, y aquí se lo contamos.

Nuevas boletas para Paul McCartney en Bogotá a menos de 250.000 pesos

Durante la tarde de este 24 de octubre, Páramo Presenta lanzó a través de sus redes sociales el anuncio de que habilitarían nuevas boletas, solo que a un precio sumamente bajo, a comparación del resto de boletas.

Estas poseen un precio de 199.000 pesos más servicio. Sin embargo, debe tener en cuenta una serie de condiciones que van de acuerdo a la compra de esta boletería.

Desde Páramo Presenta lo denominaron el ‘Let It Be Ticket’. Pero, a la hora de comprar esta boleta, debe tener en cuenta que no se obtiene una localidad en específico.

Más noticias: Tenemos el trabajo más importante: así puede participar para conocer a Paul McCartney

Páramo Presenta tendrá la posibilidad de elegir el lugar en donde usted podrá observar el concierto. Puntualmente, una vez que compre, las entradas le serán asignadas el 31 de octubre, y las recibirá a su correo.

Estas boletas no ofrecen la posibilidad de reclamar, ni tampoco solicitar devoluciones, mientras que este dinero gastado en el ‘Let It Be Ticket’ no puede ser reembolsable.

Fechas de compra

La venta de estas boletas será realizada entre este 24 de octubre al próximo 30 o hasta que se agoten la existencias de las mismas.

Estas estarán disponibles en la plataforma de E-Ticket, donde debe tener en cuenta que habrán algunos costos extra, aunque no son elevados.

Este anuncio ha generado gran emoción en las redes sociales. Sin embargo, es importante destacar que otros se han quejado fuertemente con la promotora.

Más noticias: Estas son las series y películas inspiradas en Paul McCartney ¿Dónde verlas?

Varias personas consideran que esto es sumamente injusto, en especial para aquellos que compraron su boleta en preventa a un costo más elevado.

Cabe recordar de manera final que los precios originales de esta boletería eran los siguientes: