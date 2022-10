¡Grande! Karim Benzema gana el Balón de Oro 2022

Tras una gran temporada del futbolista francés Karim Benzema con el Real Madrid y la Selección de Francia, el deportista fue galardonado este 17 de octubre con el Balón de Oro 2022, que reconocer al mejor jugador del año.

El futbolista de 34 años, que sueña con llevarse la Copa del Mundo en el Mundial de Catar 2022 con Francia, ocupó el primer puesto en la lista de 30 jugadores que aspiraban al histórico premio.

Benzema se convierte en el sucesor del argentino Lionel Messi, que se llevó su séptimo galardón en 2021 y convirtió en el futbolista con más Balones de Oro en la historia.

Mire También:

De qué día a qué día será el Mundial Qatar 2022: fechas de inicio y final

Luis Suárez le regala su camiseta a un recogebolas que cayó en un túnel del estadio

Marcelo el ‘Muñeco’ Gallardo se va de River Plate como uno de los más grandes

Luego de ganar la Liga de Campeones, el campeonato de España y la Liga de Naciones con Francia, para nadie es una sorpresa el reconocimiento que recibió el futbolista.

El francés se impuso sobre el senegales Sadio Mané y el belga Kevin De Bruyne, quienes fueron segundo y tercero, respectivamente.

Here is the image you’ve all been waiting for! Karim Benzema! #ballondor with @adidasFR pic.twitter.com/TJze0Km1s6

— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022