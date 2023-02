“¿Demonio de Tasmania 2?”: mujer le dio tremenda golpiza a su novio infiel en plena calle

Archivado en: • •

La infidelidad es una de las causas más comunes para que una relación termine, pues muchas personas no suelen perdonar que su pareja las haya traicionado al estar con otra. Es por esto, que cuando un hombre o una mujer se da cuenta de que le están siendo infiel, puede reaccionar de forma violenta y tomar represalias contra su pareja.

Al respecto, cientos de historias se han viralizado en internet en donde, normalmente, la mujer termina discutiendo con su pareja fuertemente cuando se da cuenta de que este le está siendo infiel. De hecho, ha habido casos en los que se llegar a agredir no solo verbalmente sino también físicamente.

Este fue el caso de una mujer que, al parecer, se dio cuenta de que su novio le estaba siendo infiel con otra mujer, por lo que decidió enfrentarlo y reclamarle por tal suceso. Sin embargo, ella se dejó llevar de la rabia y terminó agrediendo a su pareja fuertemente.

Mujer golpeó a su novio por infiel

En un video, que se hizo viral en redes sociales, se cómo una mujer toma represalias violentas en contra de su novio en medio de una pelea en la que ella le está reclamando por una mujer con la que, aparentemente, habría salido.

Según se escucha en el video, a la mujer le contaron que vieron a su novio con otra mujer por lo cual ella le reclama mientras él solo escucha y no dice nada.

“Me dijeron que estabas con una vieja”, se escucha decir a la mujer mientras sostiene un celular y un casco en la mano. Ante el reclamo, el hombre no dice nada ni reacciona ante el reclamo de su pareja.

Sin embargo, de un momento a otro la mujer se pone aún más brava y le da un fuerte golpe en la cara con el casco que tenía en la mano. Ante el golpe, el hombre tampoco dice nada y solo permanece parado con los brazos cruzados.

Luego la mujer le vuelve a pegar y él se corre para intentar esquivar los golpes de su novia, pero esta no se rinde y lo persigue dándole patadas y cachetas en la cara.

«A mí no me vuelvas a buscar más, ni me llames, ni un coño de tu madre, no me llames, ni que me extrañas porque es una mier$@, cabrón de mier#@», eran algunos de los insultos que le gritaba la mujer a su pareja.