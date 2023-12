Archivado en: •

En redes sociales se comparten todo tipo de videos sobre cosas curiosas que pasan en el día a día de las personas. Sin embargo, hay cosas que pasan que se vuelven virales muy rápido debido a lo que muestran en las publicaciones, que dejan sorprendidos a todos los seguidores.

Así es el caso de una mujer que se enfrenta a un gran grupo de ladrones en moto con tan solo un palo de escoba. Aunque muchos dicen que corrió un grave riesgo, otros consideran que fue muy valiente al salir a espantar a estos hombres con tan solo un palo, sin que tuviera miedo de lo que pudiera pasar.

No se conoce mucha información sobre este hecho, ni dónde, ni quién es la valiente dama que sale a defender sus cosas con tan solo un palo de escoba, pero sí hablan mucho sobre todo el valor que tuvo, pues los hombres estaban armados y pudieron haberle disparado en cualquier momento.

Dramatic scenes in Haryana:

4 goons try to shoot a man outside his house. He escapes but then, a fearless Haryanvi woman wielding a broom charges at them sending them fleeing.

Lesson learned: Haryanvi women, find one and Marry her! ☺️#HaryanviWomenpic.twitter.com/muIXq3RJSC

— Akassh Ashok Gupta (@peepoye_) November 28, 2023