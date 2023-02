¿Comparía entrada? Se vuelven tendencia videos de pelea de nalgadas en ropa interior

Sin duda alguna, en internet es posible que los usuarios encuentren todo tipo de contenidos por más extraños que parezcan. En redes se volvió tendencia un video en el que se ve un concurso en el que algunas mujeres se están dando nalgadas.

El concurso que se volvió tendencia es parecido a unos concursos de darse cachetadas que se volvieron tendencia hace unos meses. Sin embargo, en este video, mujeres estaban en vestido de baño de dos piezas y mostraban cómo se daban algunos golpes.

Según lo que se puede ver en el video, las mujeres compiten para ver quién soporta más nalgadas. Por eso, se enfrentan dos y cada una intenta dar un golpe fuerte a la persona que tiene en frente para saber cuál pierde.

Al parecer, para mostrar qué tan duro estaban dando los golpes, las mujeres estaban en vestido de baño y así dejaban ver qué tan roja se colocaba la parte de su cuerpo. Además, se puede ver que en el concurso inclusive hay patrocinadores.

Muchos usuarios resaltaron la organización que tuvo el concurso porque había una persona que estaba narrando los golpes que se daban.

Now this is a sport i can get behind 😏👌 pic.twitter.com/tzCNVnZ6UG

— TXDeplorable (@Texas_Made956) February 6, 2023