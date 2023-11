Archivado en: •

Todo el país está a la expectativa de conocer quién será el ganador de la Copa Colombia 2023, por un lado, se encuentra Atlético Nacional, un equipo con experiencia que actualmente se encuentra pasando por un mal momento. Por el otro, Millonarios, los embajadores que se vienen destacando por su rendimiento en los últimos partidos.

Aunque aún no se conoce al ganador, Medellín está paralizado por la final del fútbol colombiano en la Copa Colombia, tanto así que muchas personas ingresaron a la página web de Atlético Nacional y tumbaron el servidor.

Por medio de redes sociales se dio a conocer que las personas no podían ingresar a la página web de Atlético Nacional, por lo que no se tenía acceso ni a boletería, ni información sobre el club verdolaga, esto generó múltiples reclamos de la hinchada, que intentó ingresar durante varios minutos.

Papelón en @nacionaloficial, no compraron el dominio de la página que se tiene que renovar año tras año y lo compro otra persona que les está pidiendo mucho dinero, no es que la página este caída, es que ya no les pertenece a nacional, son una vergüenza total!

— Incógnito verdolaga (@incognito_verde) November 23, 2023