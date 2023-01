Ana de Armas logró nominación a los Oscar: aquí mostramos sus mejores fotos

‘Blonde’, la serie autobiográfica de Marilyn Monroe fue un éxito en para Netflix y tuvo miles de reproducciones. Ana de Armas, quien interpreta a la artista recibió su primera nominación a los Oscar y ha sido una de las mayores tendencias en redes sociales.

La actuación de Ana de Armas fue altamente halagada y la actriz cada vez cosecha más éxitos en su carrera. Se encuentra nominada a mejor actriz protagonista junto a Cate Blanchett (Tár): Andrea Riseborough (To Leslie); Michelle Williams (The Fabelmans) y Michelle Yeoh ( Everything Everywhere All at Once).

Por eso, aquí le mostramos algunas de las mejores fotografías de Ana de Armas que tiene en su cuenta de Instagram. En esta red social, la actriz suele compartir algunos detalles de su vida personal, de las sesiones fotográficas que le hacen y las alfombras rojas a las que asiste.

