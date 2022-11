Joven estudiante de medicina causa ‘paro cardíaco’ a sus pacientes por su belleza

Archivado en: • •

Una joven que está estudiando su último año de medicina compartió un video, que ya es viral, en el que expresó que está cansada de recibir comentarios en los que le dicen que es “demasiado linda” para convertirse en médica.

Ante los innumerables comentarios que recibe a diario, los cuales califica de machistas y sexistas, la joven, identificada como Jasmin, publicó un video en el que dijo que “si me dieran un dólar cada vez que me dicen que no parezco una estudiante de medicina, sería rica”.

Le puede interesar: Dj colombiana le dio un cabezazo a trabajadora de Avianca porque no la dejó abordar

Con dicho mensaje expresó la magnitud de la cantidad de veces que varias personas le dicen que en vez de médica debería ser modelo, esto, por la indiscutible belleza de la joven.

Según muestra, a través de TikTok, la joven está en su último año de medicina y planea convertirse en ginecóloga, pues en dicha red social suele documentar cómo son sus rutinas diarias en el estudio.

Mire también: “Eres un pecado vidente”, a Aida Cortés por sensual video en el que promocionó su juguete

En Instagram comparte un poco más de su vida privada, pues en dicha red social publica fotografías en las que se deja ver si su uniforme de médica y más bien luce hermosos vestidos elegantes, looks de verano. Además, según muestra en redes, la joven suele viajar a diferentes lugares y asistir a festivales de música.

En el video que compartió en TikTok, la joven recibió varios comentarios, entre los que se destacaron que, en efecto. Jasmin es demasiado guapa para convertirse en doctora, pues se tiene la idea de que un médico debe lucir diferente. Por lo cual, la joven rompió con todos los estereotipos de esta carrera y no la dejará por más de que insistan que le iría mejor como modelo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jasmin🌹 (@jademoiselle_)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jasmin🌹 (@jademoiselle_)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jasmin🌹 (@jademoiselle_)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jasmin🌹 (@jademoiselle_)