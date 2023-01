Agéndese: cinco discos de rock imperdibles que saldrán este año

Este 2023 será un año inolvidable para los fanáticos de la música. Por un lado, si hablamos de shows en vivo, en Colombia tendremos bandas muy importantes y que prometen colocar a vibrar a todos los rockeros.

Además de eso, algunas bandas ya anunciaron sus lanzamientos que se harán a lo largo de este año. Aquí le contamos sobre cinco que sí o sí debe tener en cuenta.

Mire también: Foo Fighters anuncia que seguirán las presentaciones con emotivo mensaje a Taylor Hawkins

Brian May, guitarrista de Queen, recibió el título de ‘caballero’ en Inglaterra

Steven Tyler, de Aerosmith, fue acusado de abuso sexual a una menor de edad en los años 70

72 Seasons – Metallica

El primer lugar es sin duda para Metallica. Este 14 de abril se lanzará ’73 Seasons’, el undécimo álbum de la banda, que lanzarán con su propio sello Blackned Recordings. La producción se inspira en las primeras 72 estaciones que viven las personas hasta que cumplen 18 años.

La banda desafía un poco los conceptos que son impuestos por la sociedad que durante esta edad se forjan en el verdadero o falso yo que las personas construyen.

El primer sencillo del álbum ya salió y es ‘Lux Æterna’, que es una breve y aguda explosión que destila 40 años de Metallica en tres minutos y medio.

Memento Mori – Depeche Mode

‘Memento Mori’ es el nombre del decimoquinto álbum de Depeche Mode y se lanzará a finales de marzo de este año. Esta será la primera producción que los fanáticos podrán escuchar luego del fallecimiento de Andy Fletcher, cofundador y tecladista de la banda.

Songs of a Lost World – The Cure

Este es el primero de los dos álbumes que The Cure tiene pensado lanzar. La fecha en la que saldrá no se tiene clara, pues Robert Smith había dicho que este estaría disponible antes de la gira europea de la banda. Sin embargo, el tour se hizo y no salió.

Atum (actos II y III) – The Smashing Pumpkins

‘Atum: A Rock Opera in Three Act’s’ es el duodécimo álbum de la banda y es la secuela conceptual de ‘Mellon Collie and the Infinite Sadness’ y ‘Machina/ The Machines of God’. Este estará disponible desde el 31 de enero de 2023 y la segunda parte el 21 de abril.

This is Why – Paramore

‘This is Why’ marca el regreso de la banda, será su sexto álbum estudio y estará disponible desde el 10 de febrero. El primer sencillo del álbum fue ‘This is Why’, que fue lanzado el 28 de septiembre del 2022.

De ñapa, le tenemos el álbum d, sobre este no hay mucha información, solamente el primer sencillo que es ‘Edging’.