Blink-182: ¿Qué día se presenta en el Festival Estéreo Picnic 2023?

Si el anuncio del regreso del Line-Up original de Blink-182 sacudió al ‘planeta rock’, el anuncio de que vendrán a Colombia el próximo año terminó por desbordar la emoción de miles de fans que desde ya buscan comprar sus entradas para disfrutar del primer show de la banda californiana, que con su música influyó de una manera considerable la infancia y adolescencia de varias generaciones.

El escenario para la primera visita de Tom DeLonge, Travis Barker y Mark Hoppus a Colombia será el Festival Estéreo Picnic, que los tendrá como headliners en uno de los cuatro días que se llevará el evento.

La boletería para el público en general ya se encuentra disponible en la página web del Festival, los combos para los días que deseen asistir.

A pesar de que la organización del Festival Estéreo Picnic aún no ha confirmado los artistas en las diferentes fechas (23 al 26 de marzo) ya se habla sobre el día que los californianos toquen en el Campo de golf Briceño 18.

Teniendo en cuenta que la banda publicó en sus redes que la gira por Bogotá será del 23 al 26 de marzo y en Brasil del 24 al 26 del mismo mes, todo apuntaría a que se presenten en la capital colombiana en el primer día de festival: es decir el jueves 23 de marzo.

Olha aí o Spotify dizendo que o show do blink-182 no Lollapalooza Brasil seria no dia 24/03, sexta-feira.

Será? 👀 pic.twitter.com/Az4GFMCZYX

— Tenho Mais Discos Que Amigos! 🎶 (@tmdqa) October 13, 2022