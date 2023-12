Adiós al aguardiente amarillo, SIC ordenó retirarlo del mercado ¡Justo en diciembre!

Archivado en: •

El aguardiente es uno de los licores más importantes y representativo de Colombia, que en los últimos años, llego el ‘amarillo de manzanares’, uno de los productos más vendidos durante las festividades, reconocido por ser dulce y tener un sabor que disfrutan en el paladar.

Pese a eso, La superintendencia de Industria y Comercio ordenó el pasado martes que el aguardiente amarillo ‘Real’ de la Fábrica de Licores de Antioquia, fuera retirado del mercado de inmediato. Esto causó miles de reacciones en redes sociales, donde las personas manifestaron su inconformismo frente a esta decisión.

¿Cuál fue el motivo?

El aguardiente ‘Real’ era la versión amarilla del ‘Aguardiente antioqueño’ por lo que tenía muchas similitudes con la primera versión que se vendió en el mercado, que fue el ‘Aguardiente Amarillo de Manzanares’. La medida fue solicitada por la Industria Licorera de Caldas, ya que consideran que esto se parece mucho al producto que ellos lanzaron en primer lugar.

Además, la SIC considera que el aguardiente amarillo Real se debe retirar del mercado para proteger el apalancamiento indebido de un producto con base en la reputación que ya se viene construyendo desde años anteriores con la licorera de Caldas, que llegó a varias ciudades del país con su licor.

Sin embargo, esta medida no va a ser permanente por el momento, pues solo va a durar el tiempo que este activo el proceso y se pueda dar a conocer una decisión de fondo para saber el futuro de esta versión de aguardiente amarillo que lleva como nombre ‘Real’.

Aún no dan a conocer lo que pasará con los establecimientos de comercio que tienen este producto en sus estantes, pero una de las opciones es que la empresa fabricante lo recoja, para retirarlo del mercado. Pero, es una medida que sigue en estudio, debido a los altos costos que puede ocasionar este proceso.

Si usted ya lo compró para disfrutar las fiestas, no hay problema, puede consumirlo con total normalidad, pero no comercializarlo, por lo que será vendido para uso personal y no comercial en los grandes supermercados.

