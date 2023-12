Así es la nueva modalidad de robo en la que usan la voz de Cristiano Ronaldo para estafar

Archivado en: •

Llegó la temporada decembrina y de fin de año y con ello las nuevas modalidades de robo. Los delincuentes utilizan estas fechas para estafar a sus víctimas y por ello se idean toda clase de estrategias para lograr su cometido.

En esta oportunidad, un usuario, identificado como ‘Eldiosme’, denunció la nueva modalidad de robo que están usando los delincuentes para pedirle dinero a sus víctimas. Lo curioso de este caso es que usan a Cristiano Ronaldo para su estafa.

En el video, que compartió en redes sociales, se ve una conversación de WhatsApp de un usuario que tiene la foto del reconocido futbolista. Sin embargo, la estafa llega cuando este envía un audio con la supuesta voz del ‘Bicho’ pidiendo dinero.

La modalidad de robo en la que usan la voz de Cristiano Ronaldo

Aunque es un mecanismo de estafa poco creíble, parece que a los delincuentes esto no les importó y se atrevieron a replicar la voz de Cristiano Ronaldo para llevar a cabo el robo.

En el audio, que asemeja el tono de voz de Ronaldo, se pide una cifra de un millón de pesos a la víctima. Algo que tampoco es creíble si se piensa que es poco probable que el futbolista envíe un audio por WhatsApp y mucho menos pidiendo dinero.

“Hola ¿Cómo estás? Hablas con el ‘Bicho’. Solo quería saber si tal vez me pudieras pasar un millón de pesos a mi cuenta. Se que no me fallarías porque tienes personalidad y eres mi amigo. Amigo del Bicho no tardes, campeón”, se escucha en el audio con la supuesta voz de Cristiano Ronaldo.

Como era de esperarse, esta nueva modalidad de robo, que dejó al descubierto el usuario de Instagram, causó toda clase de reacciones y comentarios en redes sociales.

“Le faltó el Siiiuuu (entonces no es real)”; “Parece real, pásele el millón mejor”; “Casi caigo”; “Armemos vaki”; “Yo se los envío si es el Bicho”; “Sin dudarlo…Siuuu”; “Pilas cae”; “¿Dónde hay que depositar?”, son algunos de los comentarios.

