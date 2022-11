Cristiano Ronaldo fue tendencia este fin de semana, porque no se guardó nada y reveló cómo es su situación en el Manchester United. El jugador arremetió contra los directivos del equipo y dijo que se sentía traicionado.

El jugador habló con Piers Morgan y dijo a grandes rasgos que el club no ha tenido ningún tipo de avance y por eso es que no se ven resultados en la cancha. Todas estas declaraciones las dio antes de irse a la convocatoria del Mundial.

Mire también: Así reaccionó Cristiano Ronaldo a hincha colombiano que le regaló una mochila wayuu

Las revelaciones que hizo el jugador no cayeron bien varios sectores del club y, al parecer, sus compañeros le están haciendo el feo. En las últimas horas se hicieron tendencia algunos videos en los que se vería la situación que enfrentaría CR7 en su selección.

En el video que le está dando la vuelta al mundo, se ve cómo Bruno llega al camerino de Portugal y le da un frío saludo a Cristiano. Recordemos que el jugador también compañero de ‘El Bicho’ en el Manchester United.

En la grabación, se puede ver que Bruno saluda en medio de abrazos a sus otros compañeros. Sin embargo, a Cristiano se le acerca de forma distante. Inclusive, el jugador lo saluda porque CR7 le extiende la mano.

El jugador entra al camerino y Cristiano está de espaldas, Bruno, para no chocarse con él lo agarra del brazo y coloca sus cosas en uno de los gabinetes. Allí, CR7, un poco sorprendido, le extiende la mano y Bruno se demora en saludar.

Impresionante la tensión entre Cristiano y Bruno al saludarse en la concentración de Portugual. La cara que se le queda al bicho cuando no le da la mano 🤯pic.twitter.com/FE8yAzDgkg — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 15, 2022

Además, también hay otro video en el que se puede ver que están entrenando y Cristiano intenta bromear con João Cancelo. CR7 lo toma del cuello y él siempre tiene cara de serio.

También le hace un gesto para que lo suelte y aunque Cristiano después de eso se sigue riendo, muchas personas dijeron que eso demuestra el mal ambiente que habría en el camerino.

Pues sí que está tenso el ambiente con Cristiano Ronaldo… 📽️@_iLAc7pic.twitter.com/QsqwxMzXjy — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 15, 2022

¿Cuáles fueron las declaraciones de Cristiano Ronaldo?

El jugador aseguró que se siente traicionado, porque lo han hecho ver como la oveja negra del club. Además, comentó que hay algunas personas que lo han querido sacar del equipo, directivos altos.

“Sí, no solo el entrenador, dos o tres personas más también”, dijo y cuando se le preguntó si eran ejecutivos latos del club, aseguró que sí y que se sintió “traicionado”.

Comentó que esta no es una situación nueva, sino que por el contrario ha sentido desde el 2021, cómo algunas personas han hecho movimientos para que él deje el club.

“Honestamente, no debería decir eso, no lo sé, pero no me importa. La gente debe saber la verdad. Sí me sentí traicionado y sentí que algunas personas no me querían acá, no solo este año sino el anterior también”, dijo.

También, arremetió contra los directivos y habló sobre el juego que está mostrando el equipo en estos momentos. Comentó que, no siente ningún tipo de evolución en el equipo y por eso no hay bueno resultados en la cancha.

Le puede interesar: Cristiano Ronaldo: la millonada que cuesta el avión privado que está vendiendo el futbolista

“No sé qué está pasando, pero desde que sir Alex Ferguson se fue siento que no hay evolución en el club, el progreso fue cero”, dijo.

Además, arremetió contra las decisiones que se han tomado sobre los entrenadores del equipo. Aseguró que nunca entendió porque trajeron a Rangnick.

“Hay un punto muy interesante, el Manchester United después de echar a Ole Gunnar Solskjær trajo a Ragnick como entrenador y nadie lo entendía. Este tipo no es ni siquiera un entrenador, eso no me sorprendió solo a mi sino al mundo”, dijo.