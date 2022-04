Así fue el golazo de Luis Díaz ante el Manchester United

Archivado en: •

Este martes 19 de abril se disputó uno de los partidos clave en la búsqueda del liderato de la Premier League. Manchester United visitó al Liperpool y se fueron a casa con un abultado resultado en contra.

Solo cinco minutos bastaron para que el Liverpool rompiera la defensa del Manchester United y el colombiano Luis Díaz se reportara con un gol.

La jugada inició en el medio campo con Mané, quien habilitó a Salah, que iba corriendo hacía el área. El egipcio vio que Luis Díaz estaba ya ubicado y le hizo el pase al colombiano que acarició la pelota y le dio un buen augrio a los locales.

Este golazo es el tercer tanto de Luis Díaz en la Premier League, demostrando una vez más lo indispensable que se ha vuelto para el equipo de Klopp.

Después de este gol tan temprano, el partido estuvo dominado por el Liverpool. Salah marcó el segundo tanto en el minuto 22. Por el final del primer tiempo, Luis Díaz tuvo la oportunidad de anotar su doblete, pero la acción fue anulada por el VAR.

Pero en el segundo tiempo, el colombiano tuvo su revancha y asistió a Mané en el tercer tanto del partido, dos minutos antes de ser sustituido. Luego de eso, vino el cuarto tanto que fue marcado por Salah.

En el encuentro se vio un gran gesto por parte de la hinchada del Liverpool, pues en el minuto 7 recordaron a Cristiano Ronaldo. El delantero no estuvo en el encuentro ya que anunció la triste noticia de que perdió a uno de sus bebés recién nacidos.

La noticia conmociono a todo el mundo y los fanáticos lo han llenado de mensajes de apoyo. Otra muestra de cariño fue cuando el reloj marcó el minuto 7 y los Reds aplaudieron por un minuto en honor a Cristiano y su familia.

