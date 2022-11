Video: iglesia satánica ‘desbautiza’ a católicos y cristianos

Un video le está dando la vuelta al mundo porque el Templo Satánico de Dallas-For-Worth hizo un evento en el que ‘desbautizó’ a las personas. Esto sucedió en Tyler, Estados Unidos, y la grabación provocó todo tipo de comentarios.

Según dijo el periodista Tyler Hansen, el grupo de antiteistas hizo una reunión en una plaza y ahí se realizaron los ‘desbautizos’. Este evento era para todas aquellas personas que arrepintieran de que se les haya hecho este sacramento para las demás religiones.

Recordemos que en el bautismo en el catolicismo es el sacramento de la salvación en el que Dios limpia el pecado y hace a sus verdaderos hijos. En el cristianismo, es el acto por el que una persona hace una proclamación de la fe que tiene.

Una de las diferencias entre las religiones es que en el catolicismo se les hace esta ceremonia cuando las personas están pequeñas y en cristianismo se realiza cuando son grandes.

En este acto satánico, a las personas se les coloca una cruz invertida en la frente y cantan ‘Hail Satan’. En el video, se puede ver que quienes lo hacen están vestidas de negro y tienen unas mascaras que les cubren el rostro.

