De la oración a la transacción: hija de pastor dejó la religión para abrir cuenta en Only Fans

Cada vez son más usuarios los que ven a OnlyFans como una fuente de ingreso económico, tanto así que la plataforma se volvió toda una tentación para Nala Ray, hija de un pastor de Illinois, Estados Unidos, quien abrió su cuenta para poder generar unos cuantos dólares.

Con 23 años, Ray aseguró a The Mirror que en su casa siempre le inculcaron la religión y los valores que vienen de la palabra de dios, sin embargo, aseguró al medio citado que desde hace algunos meses sintió necesario liberar un poco su sexualidad, admitiendo que desde su adolescencia mentía a sus padres, a quienes les decía que estaba en la iglesias cuando en realidad salía a verse con jóvenes de su edad.

“No me escapaba para beber o salir de fiesta, solo quería ser amada y apreciada sexualmente. Estábamos en el centro del enfoque de la ciudad. Fue difícil. No me permitían usar maquillaje o ropa provocativa y la comunidad tampoco aprobaba las redes sociales ni las citas”, admitió la mujer, que tomó las reglas como un detonante para poder vivir la vida a su antojo.

Ahora, gracias a la popularidad que ha ganado en redes sociales, y que migró a OnlyFans, Nala Ray pudo ganar su primer millón de dólares, y según la información de The Mirror, factura 330.000 dólares al mes, unos 1.260 millones de pesos, y con su dinero ya pudo comprar una lujosa mansión en Los Angeles.

