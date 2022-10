Video: así fue el momento exacto en el que noquearon al boxeador Luis Quiñones

Este 30 de septiembre el deporte colombiano se despertó con la desgarradora noticia de la muerte del boxeador santandereano Luis Quiñones, quien falleció en la madrugada de este viernes luego de un duro golpe que recibió durante una competencia.

El pugilista se encontraba en Barranquilla disputando el título nacional de peso pluma contra José Muñóz, cuando el joven de 25 años se desplomó sobre el cuadrilátero tras recibir fuertes golpes por parte de su contrincante.

El deportista fue trasladado de inmediato a un centro asistencial y a la conclusión a la que llegaron los médicos que lo atendieron, fue que tenía un deterioro neurológico y funcional producto de los golpes recibidos.

En un principio Quiñones fue declarado con muerte cerebral, pero pocas horas más tarde su hermano confirmó su muerte por medio de un sentido mensaje.

“Te nos adelantaste mi hermano del alma, ahora estás en el regazo de tu padre celestial, al que tu adorabas y servías, te amo mi hermano Luis Quiñones, por siempre y para siempre en nuestros corazones”, escribió Leonardo Quiñones.

Tras lo sucedido, en redes sociales empezó a circular el video del momento exacto en el que el boxeador recibe los golpes y segundos después se desploma en el piso, mientras el público grita de forma efusiva.

