Vidente reveló la selección que podría ganar el Mundial Qatar 2022

Las apuestas por el que sería el ganador del Mundial Qatar 2022 ya empiezan a sonar, millones de fanáticos del fútbol han manifestado cuáles son sus favoritos, así como los pronosticadores deportivos y la opinión de los videntes.

Para muchos analistas, la Selección Argentina es la que más se acerca a una victoria, sin embargo, hace poco se conoció el veredicto de una reconocida astróloga que ha puesto a pensar a más de uno.

Se trata de la vidente argentina Ludovica Squirru, quien aseguró al Clarín que, aunque llegará a la final, el representante de su país quedará derrotado y será el sub-campeón. La mujer contó que no es una predicción reciente ya que lo dijo en su libro de horóscopo del 2022, donde habla de diferentes eventos que sucederán en el año.

“En el libro del Tigre yo puse lo que me late, y siento que vamos a salir subcampeones, no campeones”, recordó, sin revelar quién sería el ganador.

Además, mencionó que entre los eventos que se destacaban en lo que vio hay algo que espera esté mal y no suceda.

“También percibí, cuando estaba escribiendo el libro del Tigre, que algo raro, algo inédito, algo inesperado iba a pasar en Qatar, en relación al Mundial en general; un susto, algo que no va a acompañar… ¡ojalá me equivoque mal! Y no pase ninguna desgracia”, puntualizó.